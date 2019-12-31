Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

Рубль окажется в зависимости от американских выборов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уходящий 2019 год стал одним из лучших периодов для российского рубля. Экономисты полагают, что в следующем году на курсе национальной валюты отразятся выборы президента США, а также торговые войны между странами.

В 2019 году рубль укреплялся несмотря ни на стагнацию цен на нефть, ни на снижение ключевой ставки Центробанка сразу на два процентных пункта в течение последних шести месяцев, пишет газета «Известия». Авторы статьи подчеркивают, что ожидаемая волатильность рубля оказалась самой низкой с 2008 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что укрепление рубля связано с значительным притоком капитала в страну, несмотря на санкции.

По предположению экономиста Альфа-банка Наталии Орловой в 2020 году курс рубля может сильно меняться. Одним из факторов станет то, что рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и Западом. Однако на курс нацвалюты могут повлиять предстоящие выборы президента США. Орлова указывает, что РФ сейчас закладывает в сценарий развития переизбрание Дональда Трампа на второй срок. Однако, если появятся более негативные варианты, то на фоне политических перемен рубль может вернуться к курсу 65-70 рублей за доллар.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что торговые войны между Вашингтоном и Пекином могут привести к повышенной волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках, а это в свою очередь приведет к нестабильности курса нацвалюты и заставит рубль колебаться на отметке 60-67 по отношению к доллару США.