Часы на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом. ВИДЕО

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Последний раз часы реставрировали 150 лет назадФото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом году после новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина россиян ждет бой обновленных кремлевских курантов. В течение нескольких месяцев в Спасской башне работали реставраторы.

«Рабочие смазывали старинные шестерни и приводы, укрепляли стрелки и настраивали музыкальный механизм», — сообщает «Пятый канал». Часы установили еще в 1767 году по приказу императрицы Екатерины II, последний раз их реставрировали 150 лет назад.

За все время службы часы продолжают исправно работать. Они достигают трех этажей в высоту, весят 25 тонн без учета 34-килограммового маятника, который обеспечивает точность хода.

Ранее телеканал 360 передавал, что в предновогодней речи Владимира Путина россияне хотят услышать добрые пожелания и слова об улучшении жизни.

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-
17
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