Лещенко объяснил, как изменился формат «голубых огоньков»

По мнению Льва Лещенко, «голубые огоньки» не исчезнут с отечественного ТВ Фото: wikipedia.org

Новые приемы и технологии, которые используют при создании современных «голубых огоньков», значительно упрощают работу артиста. Также эти новшества позволяют удержать интерес зрителя к предновогодним шоу. Таким мнением с «URA.RU» поделился народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

«Сейчас нет тех „голубых огоньков“, которые снимались в едином пространстве и в единое время. Теперь используются новые приемы и технологии — это, как правило, разные площадки, где обыгрываются разные ситуации. Мне кажется, этот формат интересен зрителю, поэтому я не думаю, что голубые огоньки когда-нибудь исчезнут с экранов», — рассказал «URA.RU» Лев Лещенко. При этом артист отметил, что у каждого отечественного телеканала есть свой подход к съемкам новогодних шоу, который создается с учетом интересов зрителей.

Несмотря на тяжелые условия во время подготовки программы, Льву Лещенко нравится принимать участие в съемках современных «голубых огоньков». «Особенно мне нравятся съемки на улице, как это предлагает „Первый канал“», — рассказал певец, уточнив, что канал сам предлагает локацию для съемок с учетом пожеланий артиста.

График съемок современных новогодних шоу стал гибким и расписан под всех артистов с учетом их распорядка, и на каждого исполнителя выделено по два-четыре часа. По словам Лещенко, такой формат значительно лучше по сравнению с классическими съемками в единой студии. «Раньше артисты были вынуждены работать по 2-3 дня подряд, в течение которых все сидели на своих местах и создавали атмосферу праздника. И тогда работать для „голубых огоньков“ было гораздо тяжелее, чем сейчас», — заключил Лещенко.