При производстве алкоголя использовались вода из системы отопления и жидкость от инфекций у животных Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Урале задержаны производители поддельного алкоголя, который создавался из жидкости от инфекций у животных и воды из батарей. Точка по производству напитков под видом известных брендов находится в Екатеринбурге, продукция распространялась по сети городских кафе.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, незаконной деятельностью занималась группа лиц из ближнего зарубежья. Они разливали напитки под видом водки «Хортица» и «Beluga», виски «Jack Daniel’s» и «White Horse», коньяка «Старый Кенигсберг» и «Hennessy», а также вина «Киндзмараули». При задержании производители контрафакта пытались скрыться на автомобиле с отгруженной продукцией, но в результате протаранили автомобиль силовиков, и скрыться им не удалось.

«Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов», — сообщил Горелых, отметив, что это подпольное предприятие является одним из крупнейших, что были ликвидированы полицией. Сейчас конфискованный товар направлен на проверку.

В таких условиях создавался контрафакт Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Напитки изготовлялись на воде из отопительных батарей Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых