Герой России, возглавивший влиятельную структуру, пожелал уральцам главного в Новом году. ВИДЕО

Россия готовится к празднованию Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Свердловской областной федерации бокса, Герой России Сергей Евланов записал новогоднее поздравление для уральцев. В 40-секундном видеоролике спортивный функционер пожелал зрителям благополучия, здоровья и удачи.

«Уважаемые друзья. Пусть год, который вступит в свои права, принесет только позитив и радостные эмоции. Верю, что фортуна улыбнется не только вам, но и вашей семье и всем родным. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья мира и благополучия. Крепкого вам здоровья и уюта в доме», — сказал Евланов.

Решение о назначении Сергея Евланова главой областной федерации было принято на заседании набсовета организации 17 декабря. Евланов рассказывал «URA.RU», что первая задача, которую он видит перед собой на новой должности, это воспитание патриотически настроенных боксеров.

Звание Героя Россия Сергей Евланов получил в 1993 за мужество, проявленное в сражении на таджикско-афганской границе. Бой продолжался более 7 часов, Евланов прикрывал отход оставшихся в живых пограничников. Евланову удалось уничтожить гранатой пулеметный расчет противника, при этом он сам получил ранение.