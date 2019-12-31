Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года», — говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
В ходе телефонного разговора Путин и Зеленский обсудили прошедший обмен удерживаемыми лицами и составили списки для будущих обменов. Также лидеры стран высказали надежду на полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе в ближайшее время.
Последний раз Путин поздравлял президента Украины в 2013 году, когда этот пост занимал Виктор Янукович. Ранее российский лидер направил главам других стран поздравления с Рождеством и Новым годом. Однако он не поздравил президентов Украины и Грузии. Позже пресс-секретарь Путина подчеркнул, что список может быть дополнен, передает