Кремль держит в секрете, как накажет швейцарцев за отказ от стройки «Северного потока-2»

Администрация президента РФ не раскрывает, какие санкции могут последовать в отношении швейцарской компании Allseas со стороны России за срыв контракта по строительству «Северного потока — 2». Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщил, что «коммерческие вопросы не могут быть публичными».
«Компания на фоне, как мы считаем, незаконных санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение, безусловно, сдвинет сроки ввода проекта, но не помешает ему. Проек будет введен в действие, мощности для этого имеются», — сказал «URA.RU» Дмитрий Песков. При этом он не смог назвать точную новую дату ввода «Северного Потока -2».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Швейцарская компания Allseas Group, занимавшаяся укладкой труб для газопровода, объявила об остановке всех работ из-за новых санкций США в отношение проекта.