Владимир Путин обратился к согражданам
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми обращения президента увидели жители Камчатского края, где уже наступил 2020 год. Сейчас запись поздравления опубликована в YouTube-канале «Россия 24».
«Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы и мечты неотделимы от России», — отметил Владимир Путин.
Президент сказал, что необходимо сделать все, чтобы Россия бурно развивалась и менялась только к лучшему. Также Путин напомнил, что в 2020 году россияне отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и поздравил с праздниками тружеников тыла и фронтовиков. «Низкий вам поклон», — сказал президент.