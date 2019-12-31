Лукашенко решил найти альтернативу российской нефти

Белоруссия прекратит вести переговоры с Россией по поставкам нефти и начнет искать альтернативный вариант. Об этом распорядился президент страны Александр Лукашенко.
«Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода „Дружба“», — сообщает агентство БелТА. Лукашенко поручил заключить контракты на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов, передает «Национальная служба новостей».
Однако глава Белоруссии в ходе телефонного разговора смог договориться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о конкретных поставках нефти в Белоруссию при отсутствии нефтегазовых контрактов, пишет «Ридус». Отмечается, что глава Белоруссии принял решение о прекращении переговоров после телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря. Лидеры стран по телефону обсуждали поставки нефти и газа.