В России появится новая госкорпорация

В России появится новая государственная корпорация «Росшельф», которая будет заниматься освоением континентального шельфа в районах Арктики и Дальнего Востока. Законопроект разработало Минвостокразвития.
«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что госкорпорация будет представлять интересы России в проектах, связанных с добычей углеводородов на континентальном шельфе.
Также законопроект предлагает ввести новую систему прав пользования недрами и платежей за это. Помимо этого авторы проекта хотят разрешить участвовать в проектах по освоению шельфа частным инвесторам, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». Сейчас работать на шельфе имеют право только «Газпром» и «Роснефть».
На данный момент в России существует восемь госкорпораций. Среди них Агентство по страхованию вкладов (АСВ), «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), «Роснано», Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, «Олимпстрой», «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».