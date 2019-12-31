В России появится новая госкорпорация

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Клипарт unsplash. Aviv Ben Or, отдых, море, туризм, побережье, курорт, отпуск, океан, пляж, вид сверху, путешествие, тур
Шельф — прибрежная мелководная зона океанаФото: Aviv Ben Or/unsplash.com

В России появится новая государственная корпорация «Росшельф», которая будет заниматься освоением континентального шельфа в районах Арктики и Дальнего Востока. Законопроект разработало Минвостокразвития.

«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что госкорпорация будет представлять интересы России в проектах, связанных с добычей углеводородов на континентальном шельфе.

Также законопроект предлагает ввести новую систему прав пользования недрами и платежей за это. Помимо этого авторы проекта хотят разрешить участвовать в проектах по освоению шельфа частным инвесторам, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». Сейчас работать на шельфе имеют право только «Газпром» и «Роснефть».

На данный момент в России существует восемь госкорпораций. Среди них Агентство по страхованию вкладов (АСВ), «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), «Роснано», Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, «Олимпстрой», «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».

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© Служба новостей «URA.RU»
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