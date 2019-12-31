В столице Ингушетии напали на полицейских

Двое силовиков получили ранения, еще один скончался
В столице Республики Ингушетия — Магасе неизвестные напали на пост ДПС. Об этом сообщил информированный источник.
«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия», — приводит его слова «Интерфакс». Отмечается, что полицейские открыли ответный огонь.
В результате были убиты двое нападавших, еще один ранен. Также двое силовиков получили ранения, еще один скончался. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарии МВД и СУ СК по Ингушетии.