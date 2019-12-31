В столице Ингушетии напали на полицейских

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Двое силовиков получили ранения, еще один скончалсяФото: Анна Майорова © URA.RU

В столице Республики Ингушетия — Магасе неизвестные напали на пост ДПС. Об этом сообщил информированный источник.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия», — приводит его слова «Интерфакс». Отмечается, что полицейские открыли ответный огонь.

В результате были убиты двое нападавших, еще один ранен. Также двое силовиков получили ранения, еще один скончался. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарии МВД и СУ СК по Ингушетии.

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