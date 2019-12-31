Дерипаску признали самым обедневшим российским олигархом

Бизнесмен Олег Дерипаска понес самые большие денежные потери среди российских миллиардеров за последние 10 лет. Об этом сообщает Forbes.
«Состояние миллиардера Олега Дерипаски с 2010 года сократилось на 6,7 млрд долларов», — говорится в сообщении. Сейчас состояние бизнесмена составляет 4 млрд рублей. Отмечается, что капитализацию его активов обвалили санкции, которые ввели против россиянина США. Ограничительные меры вынудили Дерипаску уменьшить долю в компаниях En+ и UC Rusal.
На втором месте в рейтинге самых обедневших российских миллиардеров находится председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он за последние 10 лет потерял 6,4 млрд долларов. Теперь его состояние равно 2,1 млрд долларов. Тройку лидеров по потерям замыкает председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин, потерявший 5,9 млрд долларов. В начале 2000-х годов у него было 6,4 млрд долларов. Однако уже в 2019 году он не смог войти в список богатейших россиян, потому что не прошел минимальный порог для входа в размере 500 млн долларов.
Ранее Минфин США решил рассекретить все материалы, на основании которых были введены санкции против Олега Дерипаски. Минфин США внес российского бизнесмена и его крупнейшие компании, такие как UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» в санкционный список в апреле 2018 года из-за того, что он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных российских чиновников.