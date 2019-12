В США раскроют, почему ввели санкции против Дерипаски

Олег Дерипаска уже оспорил часть материалов, на основании которых против него ввели санкции Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Минфин США решил рассекретить все материалы, на основании которых были введены санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года. Это следует из материалов суда округа Колумбия.

«(Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — приводит слова адвоката Алексея Мельникова, представляющего бизнесмена, РБК. Отмечается, что раскрытие информации позволит выстроить аргументированную линию защиты. До 21 февраля 2020 года стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

Иск Дерипаски к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки об отмене санкций против него рассматривается с марта 2019 года. Основанием для введения ограничительных мер стали публикации в газетах The Nation, The Telegraph и The Times. Другая часть сведений, принятых за доказательства против миллиардера, были засекречены. Материалы, использованные в газетах, бизнесмен уже оспорил.

Минфин США внес Дерипаску и его крупнейшие компании, такие как UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» в санкционный список в апреле 2018 года. Позже ограничительные меры с UC Rusal и En+ были сняты с условием снижения в них доли миллиардера. Против бизнесмена ввели санкции из-за того, что он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных российских чиновников.