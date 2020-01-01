СМИ: в квартире героя мема про повара нашли труп несовершеннолетней девушки

В Санкт-Петербурге в квартире героя видеролика «Повар спрашивает повара» Антона Сидорова нашли труп 17-летней девушки. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Девушка могла скончаться в результате передозировки лекарствами, но явных доказательств этого пока нет», — сообщает издание. Уточняется, что девушка сожительствовала с Сидоровым.
При этом, по информации издания, пара не виделась около двух недель, поскольку мужчина находился в отъезде. Вернувшись из поездки, Сидоров обнаружил квартиру с открытой дверью и трупом внутри помещения.
Известно, что накануне погибшая созванивалась со своими родителями. Тело погибшей направлено на экспертизу.
В видео, сделанном в 2006 году, упитанный мальчик рассказывает анекдот про повара. После этого рассказчик начинает странно хохотать. На основе этой записи в соцсетях создали большое количество различных роликов и мемов.