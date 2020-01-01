В столице Ингушетии скончался второй полицейский, раненый при нападении на пост ДПС

В больнице скончался второй сотрудник полиции, который был ранен при нападении двух бандитов на пост ДПС в Магасе (Ингушетия). Об этом журналистам рассказал знакомы с ситуацией источник.
«Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй — в больнице», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. По его словам, один из нападавших (Микаил Мизиев) был убит на месте, второй (известный армрестлер Ахмед Имагожев) был госпитализирован с ранениями. Сейчас он в реанимации.
По неподтвержденным данным, Мизиев может являться сыном директора одного из центра культурного развития республики.
По уточненной информации, у нападавших не было огнестрельного оружия. Они были вооружены только ножами. Мужчины на машине сбили стоящего у дороги сотрудника ДПС и нанесли ему ножевые ранения. Потом напали на стоящих рядом экипаж. В тот момент, по данным агентства, мимо на машине проезжал сотрудник правоохранительных органов. Он остановился и открыл огонь по нападавшим. Получил незначительное ранение, но отказался от помощи врачей.