31 декабря 2019

Известная танцовщица кабаре «Мулен Руж» погибла в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Париж, мельница, мулен руж, кабаре
Алиша Джеймс выступала в легендарном «Мулен Руж„в ПарижеФото: Алена Полозова © URA.RU

В канун католического Рождества в британском графстве Бедфордшир в серьезном ДТП погибла известная танцовщица Алиша Джеймс.

Авария с тремя авто произошла на автомагистрали М1. По данным Daily Mail, 27-летняя девушка проживала в Ноттингеме, обучалась в Laine Theatre Arts и выступала по всему миру, включая известное кабаре «Мулен Руж» в Париже.

«Она была прекрасна и добра, на действительно тронула многих своей милой натурой и любящей душой», — приводит таблоид сообщение семьи. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...