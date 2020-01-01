Известная танцовщица кабаре «Мулен Руж» погибла в ДТП

Алиша Джеймс выступала в легендарном «Мулен Руж„в Париже
В канун католического Рождества в британском графстве Бедфордшир в серьезном ДТП погибла известная танцовщица Алиша Джеймс.
Авария с тремя авто произошла на автомагистрали М1. По данным Daily Mail, 27-летняя девушка проживала в Ноттингеме, обучалась в Laine Theatre Arts и выступала по всему миру, включая известное кабаре «Мулен Руж» в Париже.
«Она была прекрасна и добра, на действительно тронула многих своей милой натурой и любящей душой», — приводит таблоид сообщение семьи. Причины ДТП устанавливают правоохранители.