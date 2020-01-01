Польский историк объяснил слова Путина об антисемитской свинье

Владимир Путин, по мнению польского историка, хочет развязать конфликт между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин стремится внести разлад между Польшей и Израилем, обвиняя довоенного польского посла в антисемитизме, заявил в «Польского Радио» историк Мечислав Рыба.

«Путин целенаправленно выискивает щели, чтобы в устоявшемся историческом дискурсе отыскать различия между Польшей и другими западными партнерами, особенно Израилем», — уверен профессор. По его словам, российский лидер затронул тему антисемитизма на фоне недавнего заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который упрекал поляков в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

«Стоит отметить, что в данном случае действия россиян направлены не на отношения Польши с Германией или Евросоюзом, а на отношения с Израилем и, следовательно, с США», — считает Рыба. Историк также заявил, что в России история является не областью науки, а инструментом, который используется для оправдания нынешней политики страны.

Ранее Путин назвал антисемитской свиньей польского посла в Германии Юзефа Липского, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве в 1940-х годах. По словам главы государства, довоенный посол Польши полностью поддерживал идею высылки евреев в Африку, напоминает RT.