В Москве у пенсионерки из продуктовой тележки украли 10 миллионов рублей

По факту кражи из продуктовой тележки возбуждено уголовное дело Фото: depositphotos.com

В московском магазине у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Из тележки для продуктов неизвестный украл сумку, в которой находились сотовый телефон и 10 миллионов рублей, принадлежащие пенсионерке», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей главка. Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел 31 декабря.

Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».