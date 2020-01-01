31 декабря 2019

В Москве у пенсионерки из продуктовой тележки украли 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, продукты, продуктовый магазин, продуктовые полки, тележка с продуктами, еда
По факту кражи из продуктовой тележки возбуждено уголовное делоФото: depositphotos.com

В московском магазине у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Из тележки для продуктов неизвестный украл сумку, в которой находились сотовый телефон и 10 миллионов рублей, принадлежащие пенсионерке», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей главка. Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел 31 декабря.

Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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