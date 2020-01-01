В челябинском городе, где мэр скрывал от губернатора аварию, встретили Новый год без воды

В Верхнем Уфалее Челябинской области новый год встретили без воды из-за коммунальной аварии. О ЧП сообщили в официальном паблике во «ВКонтакте» администрации Верхнеуфалейского городского округа 31 декабря 2019 года.
«При производстве земляных работ подрядной организацией ООО „Регион“ был поврежден водовод диаметром 200 мм. по ул. Бабикова. В данный момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации», — сообщают представители городской администрации. Известно, что отключение водоснабжения произошли по улицам Ленина, Карла Маркса и Бабикова.
О начале ремонтных работ на поврежденном участке администрация сообщила 1 января 2020 года, в тот же день был организован подвоз питьевой воды. Жители города жалуются, что без воды они остаются практически постоянно. По словам одной из подписчиц паблика горадминистрации, у нее полдня не было отопления и горячей воды, а когда дали, то через полчаса забрали вообще всю воду. Дело в том, что городские власти сообщили, что работы по подключению нового водопровода были завершены днем 31 декабря, а уже через пять часов снова произошла авария на сетях.
В Верхнем Уфалее жители постоянно остаются без водоснабжения из-за коммунальных аварий. Одним из самых громких стал инцидент, когда из-за поломки всех насосов город несколько дней оставался без работающего водопровода. В мэрии скрыли ЧП от областных властей, но губернатор Челябинской области Алексей Текслер узнал о нем из Instagram. Лично организовывать подвоз воды и ремонтные работы пришлось министру строительства региона Виктору Тупикину. Прокурор Верхнего Уфалея внес представление главе города Вере Усковой, скрывшей от губернатора информацию о крупной коммунальной аварии.