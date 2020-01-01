В новогоднюю ночь в Прикамье неизвестные закинули петарду в окно квартиры

В Березниках в новогоднюю ночь неизвестные закинули петарду в окно жилого дома. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». Информацию об инциденте «URA.RU» подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как сообщается в группе, петарду запустили в окно квартиры в доме на улице Юбилейной. «Отработала полиция, есть видео с камер наблюдения», — говорится в посте. Автор поста пишет, что полиция возбудила уголовное дело. Также сообщается о пострадавших. Связаться с автором по указанному в посте телефону «URA.RU» не удалось.
В пресс-службе краевого главка полиции рассказали «URA.RU», что информация о происшествии поступила через полчаса после полуночи. «В результате инцидента повреждены стеклопакет и элементы отделки квартиры. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве. Информацию о пострадавших в полиции не подтвердили.