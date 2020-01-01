Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома во время запуска фейерверков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Об инциденте сообщили пользователи во «ВКонтакте». Произошедшее «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина начал стрелять из автомата в воздух в новогоднюю ночь, сообщается в группе. Рядом в этот момент находился маленький ребенок. «Устроили ребенку фейерверк из автомата. Даже не боясь того, что могут в кого-то попасть», — приводятся слова автора видео в посте.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. Сейчас полицейские выясняют личность человека, открывшего стрельбу, а также ищут возможных очевидцев и свидетелей произошедшего. «По предварительной информации, предмет, по внешним признакам напоминающий автомат Калашникова, может быть охотничьим оружием», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых. По его словам, точный тип оружия будет установлен после задержания мужчины. «По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил он.