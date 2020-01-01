Россиянин впервые выиграл в лотерею миллиард рублей

Получить выигрыш победитель сможет в лотерейном центре в Москве
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в праздничной лотерее. Об этом сообщает компания «Столото».
«Его выигрыш составил миллиард — рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России», — пишет РИА «Новости». При этом стоимость лотерейного билета составила всего 100 рублей.
Победитель пока что не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в Москве. Всего праздничным тиражом было выпущено более 53 млн билетов, добавили в компании.
Ранее стало известно, что россияне не забрали выигрышей в лотерею на общую сумму 2,8 млрд рублей, напоминает RT. Большую часть (91%) невостребованных выигрышей составляют суммы меньше 150 рублей.