В «Столото» раскрыли, сколько денег достанется выигравшему миллиард в лотерею

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Победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победитель новогодней лотереи из Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу «Столото».

«Подоходный налог с суммы составит 13%», — говорится в сообщении организатора лотереи. Выигрыш придет сразу с вычетом налога и составит 870 миллионов рублей. Победителю надо будет прийти в лотерейный центр, где будут оформлены все документы. Деньги поступят на счет, который укажет сам победитель, в течение шести месяцев.

В 2020 году впервые в истории России был разыгран в лотерею миллиард рублей. Имя победителя до сих пор не сообщается, однако известно, что выигрышный билет был куплен в Москве. Миллиардера уже пригласили за выигрышем в московский лотерейный центр, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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