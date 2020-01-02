«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

Представители компании «Нафтогаз» остались недовольны включением своей компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа через территорию Украины. Такое мнение высказал глава украинской госкомпании Андрей Кобелев по ходу пресс-конференции в Киеве.
Руководитель компании объяснил, что украинские законы в данный момент не соответствуют европейским с точки зрения регулировки рынка природного газа. По словам представителя «Нафтогаза», в «Газпроме» зная об этом, решили не брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», из-за чего их пришлось взять украинской компании.
По словам Кобелева, в итоге «Нафтогаз» сыграл роль буфера между российской компанией и Киевом. «Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — цитирует РИА «Новости» руководителя «Нафтогаза».
Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекал в конце 2019 года. Однако вечером 30 декабря Москва и Киев подписали новое транзитное соглашение на следующие пять лет, напоминает телеканал 360. Одним из ключевых условий при подписании контракта был переход Украины на европейские требования управления газотранспортной системой.