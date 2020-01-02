01 января 2020

Нарколог Минздрава предупредил о смертельно опасном средстве от похмелья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, питьевая вода, жажда, стакан в руке, пить воду, пьющий человек
Организм может перерабатывать алкоголь до трех недельФото: depositphotos.com

Бороться с похмельным синдромом с помощью очередной дозы алкоголя смертельно опасно. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый», — цитирует RT нарколога. По его словам алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель. Он отметил, что большинство называют похмельем остаточную алкоголизацию.

Ранее Брюн сообщал, что лучший способ борьбы с похмельем — это остаться в постели и пить мочегонный травяной сбор, бульон, кефир или капустный рассол.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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