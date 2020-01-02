Нарколог Минздрава предупредил о смертельно опасном средстве от похмелья

Организм может перерабатывать алкоголь до трех недель
Бороться с похмельным синдромом с помощью очередной дозы алкоголя смертельно опасно. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый», — цитирует RT нарколога. По его словам алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель. Он отметил, что большинство называют похмельем остаточную алкоголизацию.
Ранее Брюн сообщал, что лучший способ борьбы с похмельем — это остаться в постели и пить мочегонный травяной сбор, бульон, кефир или капустный рассол.