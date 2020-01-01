В Минздраве рассказали, как избавиться от похмелья

Психиатр-нарколог Евгений Брюн не советует пить алкоголь во время похмелья Фото: depositphotos.com

Во время похмелья не стоит пить алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы, психиатр-нарколог Евгений Брюн.

«Главное — не употреблять алкоголь и не наслаивать один алкоголь на непереработанный предыдущий. Вот это самое главное, что надо помнить», — цитирует RNS нарколога. По его словам, в случае похмелья лучше остаться в постели. Также можно пить мочегонный травяной сбор, бульон, кефир или капустный рассол.

Ранее Брюн сообщал, что наиболее безопасный алкогольный напиток, который можно употреблять за новогодним столом — это белое вино.