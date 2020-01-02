01 января 2020

Москвич, выигравший миллиард в лотерею, не выходит на связь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Москва, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Миллиард рублей в лотерею выиграл житель МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянин, который выиграл один миллиард рублей в рамках новогоднего тиража «Русского лото», до сих пор не вышел на связь с организаторами. Об этом сообщается в официальной группе лотереи во «ВКонтаете».

«Миллиардер, отзовись! Мы знаем, что самый счастливый лотерейный билет купили в Москве», — пишут представители компании «Столото». Они призывают всех москвичей проверить свои билеты. Победителя ждут в лотерейном центре «Столото» на Волгоградском проспекте, 43к3.

Ранее сообщалось, что один миллиард рублей праздничной лотереи достался жителю Москвы. Всего в этом тираже было выпущено более 53 млн билетов. Счастливчику достанется сумма выигрыша за вычетом НДФЛ, который составляет 13%, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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