Молодой поэт погиб по дороге в Пермь

Марат Багаутдинов погиб в аварии накануне Нового года Сайт Республиканской клинической психиатрической больницы Удмуртии (РКПБ)

Поэт из Ижевска 35-летний Марат Багаутдинов погиб в аварии по дороге в Пермь. Об этом сообщается в официальном паблике пермского литературного фестиваля «Компрос» во «ВКонтакте».

«Не верится, что так начинается год. И с нами больше нет Марата», — говорится в сообщении «Компроса».

Трагедия случилась утром 31 декабря на 9 километре на трассе Воткинск — Кельчино. Багаутдинов находился в автомобиле Lada Granta, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. Два пассажира Lada Granta погибли.

Смерть Багаутдинова подтвердили в Республиканской клинической психиатрической больнице Удмуртии (РКПБ), где он трудился заместителем главного врача по поликлинической работе. «Он был прекрасным врачом, ответственным и честным руководителем, добрым наставником, надежным другом и достойным коллегой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится на сайте медучреждения.

Уточняется, что погибший входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» в 2004, 2009 и 2012 годах. Также у него вышли две собственные книги стихов.