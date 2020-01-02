Эстонию, заявившую о претензиях к России, уличили в желании привлечь к себе внимание

Напоминая о Тартуском договоре, Эстония пытается привлечь к себе внимание. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.
В новогоднем поздравлении спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, все еще имеет юридическую силу в вопросе границ между странами.
«Такие заявления о территориальных спорах — это уже тренд, направленный на привлечение внимания. Или, как в некоторых случаях, способ помешать строительству «Северного потока — 2», — считает Булах. По его словам, вопросы о территориальных спорах можно обсуждать в рамках встреч глав государств в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин. Также Булах предложил обсудить возражения Эстонии в рамках встреч в нормандском формате. По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский не настроен пересматривать итоги войны. Так он может лишиться части территории страны.
Согласно Тартускому договору, Эстонская республика получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году данные территории были вновь присоединены к РСФСР. Россия же считает этот договор лишь историческим, давно утратившим свою юридическую силу, сообщает телеканал 360.