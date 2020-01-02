01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019
29 декабря 2019

Глава челябинского МТС покинул пост после 18 лет работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, мтс, вывеска
Вячеслав Бежин ушел из МТС в IT-компаниюФото: Антон Белицкий © URA.RU

Вячеслав Бежин ушел с должности директора филиала ПАО «МТС» в Челябинске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«31 декабря для меня был последний день работы в компании МТС! 18,5 лет я руководил филиалом МТС в Челябинске! От листка с приказом о назначении меня директором в 2001 году до огромного коллектива, крупнейшей сети, миллионной абонентской базы», — написал Бежин. Также он поблагодарил коллектив и первого президента компании МТС Михаила Смирнова за доверие.

Вячеслав Бежин сообщил, что переходит на должность GR директора в компанию Napoleon IT. Организация находится в Челябинске и занимается разработкой программного обеспечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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