Глава челябинского МТС покинул пост после 18 лет работы

Вячеслав Бежин ушел из МТС в IT-компанию
Вячеслав Бежин ушел с должности директора филиала ПАО «МТС» в Челябинске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«31 декабря для меня был последний день работы в компании МТС! 18,5 лет я руководил филиалом МТС в Челябинске! От листка с приказом о назначении меня директором в 2001 году до огромного коллектива, крупнейшей сети, миллионной абонентской базы», — написал Бежин. Также он поблагодарил коллектив и первого президента компании МТС Михаила Смирнова за доверие.
Вячеслав Бежин сообщил, что переходит на должность GR директора в компанию Napoleon IT. Организация находится в Челябинске и занимается разработкой программного обеспечения.