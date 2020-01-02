В Перми открылся магазин ненужных подарков

В Перми открылся магазин, куда можно отдать ненужные подарки. Директор магазина выкупает их и продает с небольшой комиссией, пишет «Комсомольская правда».
«Мы выставляем вазу, например, за 700 рублей. После продажи перечисляем вам 500 рублей, а 200 забираем в качестве комиссии», — сказал пиар-директор магазина Василий Кучумов. Принимают все, кроме еды, техники и одежды. По словам Кучумова, к ним уже не раз приносили вещи, от которых хотят избавиться. Например, одна женщина продала подарки мужа, с которым она разводится.
Кроме этой услуги, в магазине также можно приобрести предметы ручной работы, украшения и наборы с чаем и кофе. На продажу выставлены даже веточки столетнего дуба.
Ранее россияне рассказали, что не хотели бы получить в качестве подарков на Новый Год. Большинство не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки, напоминает RT.