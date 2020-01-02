На Южном Урале в ДТП погибли четыре человека

Двое детей, пострадавших в ДТП, госпитализированы
В районе села Агаповка под Магнитогорском произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Четыре пассажира „семерки“ погибли», — пояснили в ведомстве.
В иномарке ехала семья из четырех человек, всех их госпитализировали. Среди пострадавших были двое детей. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Информации о состоянии раненых пока нет.
В пресс-службе ГИБДД добавили, что причины произошедшего еще устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.