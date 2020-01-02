01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019

На Южном Урале в ДТП погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, скорая помощь
Двое детей, пострадавших в ДТП, госпитализированыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе села Агаповка под Магнитогорском произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Четыре пассажира „семерки“ погибли», — пояснили в ведомстве.

В иномарке ехала семья из четырех человек, всех их госпитализировали. Среди пострадавших были двое детей. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Информации о состоянии раненых пока нет.

В пресс-службе ГИБДД добавили, что причины произошедшего еще устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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