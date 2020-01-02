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Курганский глава Шумков рассказал об олене, который не захотел работать в Зауралье в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Северные олени Челябинск, северный олень, рога
Олень-самец с Ямала негативно отреагировал на смену обстановкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олень, который должен был катать детей по новогодней площади в Кургане, не смог работать из-за резкой смены обстановки. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в Instagram.

По его словам, чтобы развлечь детей в каникулы, из ЯНАО были специально привезена пара оленей. «Задумка была в том, чтобы они вместе с Дедом Морозом катали маленьких пассажиров по новогодней площади. Вчера мне рассказали, что олень-самец негативно отреагировал на резкую смену обстановки и пока не готов работать», — написал он. Шумков добавил, что вместо оленя временно работает осел.

Глава региона также обратил внимание на праздничное украшение города. По его словам, в этом году оформили не только центральные улицы и главную площадь, но и другие площадки в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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