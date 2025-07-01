В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан проведен обыск

В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых был проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
«По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника», — указали в медиагруппе. Цитату приводит ТАСС.
Днем ранее в Министерстве внутренних дел Азербайджана заявили о проведении «операции» в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве отметили, что связь с редакцией в Баку отсутствует. У здания офиса наблюдались машины патрульной службы МВД Азербайджана и черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже стало известно, что силовики задержали двух российских журналистов из редакции Sputnik: Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, им выдвинуты обвинения в том, что они якобы являются «агентами ФСБ». Эти обвинения были охарактеризованы агентством как абсурдные. Также была задержана сотрудница Ruptly, редактор, находившаяся в Азербайджане с частным визитом.
Напомним, что в феврале нынешнего года в МИД Азербайджана высказывались намерения прекратить деятельность агентства Sputnik в стране. В редакции Sputnik заявили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, и продолжался диалог рабочих групп МИД обеих стран для урегулирования возможных разногласий.
Ранее в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошли следственные мероприятия. Об этом заявили в МВД республики. Сотрудники российского посольства выехали к офису агентства. В числе сотрудников «Sputnik-Азербайджан» есть граждане России. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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