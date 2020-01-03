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30 декабря 2019

Челябинка продает купюру в тысячу рублей за семь млн. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралочка решила заработать на купюре с красивым номеромФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Челябинска решила продать купюру в одну тысячу рублей за семь миллионов рублей. Высокую цену она назначила за уникальный номер на банкноте.

У банкноты, выложенной на продажу на «Авито», как выяснилось, красивый номер: шесть семёрок подряд и ноль. Как утверждает продавец, цена полностью повторяет номер на купюре. Покупатель на необычную тысячерублёвку пока не нашёлся, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Подписчики паблика предполагают, что максимум сколько дадут за эту купюру — восемь тысяч рублей. «Как человек, хорошо разбирающийся в этой теме, скажу что цена этой банкноты — ровно 1000 рублей. Если бы были все семерки, то с учетом убитого состояния — около 7-8 тысяч рублей», — предположил Дмитрий Тарасов.

Покупателей пока не нашлось
Фото: сайт объявлений Авито

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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