Уралочка решила заработать на купюре с красивым номером
Жительница Челябинска решила продать купюру в одну тысячу рублей за семь миллионов рублей. Высокую цену она назначила за уникальный номер на банкноте.
У банкноты, выложенной на продажу на «Авито», как выяснилось, красивый номер: шесть семёрок подряд и ноль. Как утверждает продавец, цена полностью повторяет номер на купюре. Покупатель на необычную тысячерублёвку пока не нашёлся, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Подписчики паблика предполагают, что максимум сколько дадут за эту купюру — восемь тысяч рублей. «Как человек, хорошо разбирающийся в этой теме, скажу что цена этой банкноты — ровно 1000 рублей. Если бы были все семерки, то с учетом убитого состояния — около 7-8 тысяч рублей», — предположил Дмитрий Тарасов.
Покупателей пока не нашлось