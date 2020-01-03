Госдума собирается освободить самых бедных россиян от НДФЛ

В Госдуме РФ в ближайшее время собираются рассмотреть законопроект, в случае принятия которого многие россияне будут освобождены от уплаты НДФЛ. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента от партии ЛДПР, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
«Налог на доходы физлиц для граждан, которые получают небольшие зарплаты, следует отменить — причем, речь не идет о введении прогрессивной шкалы для всех категорий граждан РФ. Мы регулярно предлагали изменить существующую систему налогообложения — уплату подоходного налога — и уйти от плоской к прогрессивной. Но такие инициативы недавно были опять отклонены», — рассказал Нилов журналистам издания «Регнум».
По словам народного избранника, в случае принятия разработанного им и его товарищами по партии законопроекта в России будут установлены нулевые ставки подоходного налога для тех, кто получает до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что ради поддержки малоимущих власти РФ серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она выступает за отмену НДФЛ для россиян, получающих небольшую зарплату. При этом политик также предложила отменить подоходный налог для граждан, зарплата которых близка к минимальному размеру оплаты труда.
Сама по себе идея освобождения бедных россиян от части налогов принадлежит председателю правления ВТБ Андрею Костину. Глава Минфина Антон Силуанов призвал тщательно проанализировать возможные последствия ее реализации. В том числе для региональных бюджетов, напоминает агентство Nation News.