В одной из начальных школ Польши ученики поставили танцевальный номер о том, как погибали дети в концлагере Освенцим. Двух старшеклассников нарядили в форму нацистов, а малышей облачили в тюремную робу, пишет The Times.
Танец был показан на фоне колючей проволоки. «Агенты гестапо» заставили «узников» встать на колени, в завершении танца они «притворялись, что травят газом семилетних детей», выпустив на сцене какое-то вещество. В итоге все дети рухнули на пол.
После этого номера на сцену вышел человек, родители которого погибли в Освенциме. Он заявил, что Польша заслуживает компенсаций от Германии.
The Times пишет, что Варшава может потребовать от Берлина значительных репараций. Отсюда, как указывает автор статьи, становится понятным. почему власти Польши стали активно муссировать тему пакта Молотова — Риббентропа, предъявляя в том числе и претензии Москве.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши, восхитившегося Гитлером. Дипломат, как напоминает Nation News, пообещал установить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель, во время пребывания в Освенциме заявила, что чувствует огромный стыд за преступления, совершённые здесь немцами, пишет RT. «Мы все несём за это ответственность. Мы не можем забыть или пересмотреть это», — добавила Меркель.