Милонов хочет научить школьников правильно обращаться с салютами и петардами

В российских школах перед зимними каникулами обязательно нужно проводить уроки безопасного обращения с пиротехникой. С соответствующей инициативой к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
«В школьную программу надо ввести уроки правильного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул — учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», — цитирует парламентария РИА «Новости». По мнению депутата Милонова, подобный подход стал бы эффективной мерой профилактики сезонного травматизма школьников.
О реакции министерства просвещения на предложение Милонова пока ничего не известно.
Ранее специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин дал россиянам подробные рекомендации по безопасному использованию фейерверков, отмечает RT. «Во-первых, ни в коем случае нельзя давать пиротехнику в руки детям. Во-вторых, обязательно приобретать сертифицированную продукцию у известных производителей», — заявил он. По его словам, нельзя пользоваться самоделками и изделиями сомнительного происхождения. Эксперт также отметил важность строгого соблюдения инструкции.