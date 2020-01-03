02 января 2020

Милонов хочет научить школьников правильно обращаться с салютами и петардами

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Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов выступил с новым экстравагантным предложениемФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В российских школах перед зимними каникулами обязательно нужно проводить уроки безопасного обращения с пиротехникой. С соответствующей инициативой к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

«В школьную программу надо ввести уроки правильного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул — учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», — цитирует парламентария РИА «Новости». По мнению депутата Милонова, подобный подход стал бы эффективной мерой профилактики сезонного травматизма школьников.

О реакции министерства просвещения на предложение Милонова пока ничего не известно.

Ранее специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин дал россиянам подробные рекомендации по безопасному использованию фейерверков, отмечает RT. «Во-первых, ни в коем случае нельзя давать пиротехнику в руки детям. Во-вторых, обязательно приобретать сертифицированную продукцию у известных производителей», — заявил он. По его словам, нельзя пользоваться самоделками и изделиями сомнительного происхождения. Эксперт также отметил важность строгого соблюдения инструкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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