В службе доставки рассказали, какую еду россияне заказывали в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь россияне чаще всего заказывали «Оливье» и «Сельдь под шубой». «Цезарь» оказался третьим по популярности при том, что в обычные дни он является бесспорным лидером среди салатов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Еды».
«Самыми популярными напитками были кола, клубничный коктейль и капучино», — сообщили изданию в пресс-службе сервиса быстрой доставки еды. Там также рассказали, что 31 декабря и 1 января оказались наиболее востребованными блюда кавказской кухни — хинкали и хачапури, а также фаст-фуд: бургеры, картошка фри, наггетсы, роллы с курицей, пицца и суши.
По данным сервиса, в эти праздничные дни россияне заказывали готовую еду на 60% больше, чем год назад. Так, в Москве популярность доставки выросла в два раза, а в Новосибирске в три раза. По сравнению с обычными днями средний чек вырос более чем на 20%.