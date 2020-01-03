02 января 2020

В службе доставки рассказали, какую еду россияне заказывали в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Даже в новогоднюю ночь россияне заказывали фаст-фудФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новогоднюю ночь россияне чаще всего заказывали «Оливье» и «Сельдь под шубой». «Цезарь» оказался третьим по популярности при том, что в обычные дни он является бесспорным лидером среди салатов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Еды».

«Самыми популярными напитками были кола, клубничный коктейль и капучино», — сообщили изданию в пресс-службе сервиса быстрой доставки еды. Там также рассказали, что 31 декабря и 1 января оказались наиболее востребованными блюда кавказской кухни — хинкали и хачапури, а также фаст-фуд: бургеры, картошка фри, наггетсы, роллы с курицей, пицца и суши.

По данным сервиса, в эти праздничные дни россияне заказывали готовую еду на 60% больше, чем год назад. Так, в Москве популярность доставки выросла в два раза, а в Новосибирске в три раза. По сравнению с обычными днями средний чек вырос более чем на 20%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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