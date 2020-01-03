Россия выступит переговорным звеном между Ираном и Западом после ликвидации на Ближнем Востоке генерала Касема Сулеймани. Такое предположение в разговоре с «URA.RU» озвучил начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.
«Что касается России, то она вернулась на Ближний Восток, пользуясь кризисными ситуациями: раздробленность Эрбиля и Багдада. Москва пыталась, не прикладывая больших усилий и финансов, нарастить усилие, но преувеличивать роль Москвы на Ближнем Востоке не стоит», — заявил Мардасов. По его словам, Кремль может воспользоваться этой ситуацией и углубить взаимодействие с Ираном. «Может даже выступить переговорным звеном между Западом и Ираном», — пояснил эксперт.
Внезапный рост цен на нефть и укрепление российского рубля Мардасов назвал краткосрочным явлением. «На цены на нефть может повлиять только крупный конфликт. Поэтому рост цен на нефть и рубля — краткосрочная акция», — высказал предположение он. По мнению исламоведа, Иран придумает ответ американцам на гибель Сулеймани.
Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела американскими военными аэропорта в Багдаде. В Вашингтоне объяснили, что удары были нанесены «по двум объектам, связанным с Ираном». Однако убиты были восемь человек, еще 12 человек пострадали. Погибшему генералу приписывают разработку военных планов Ирана и сотрудничество с российскими силовиками, напоминает RT.