Власти ХМАО отреагировали на включение своих городов в рейтинг самых матерящихся

Власти ХМАО заступились за жителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Включение Сургута и Нижневартовска в рейтинг самых матерящихся городов России является странным решением, которое не отражает реальный культурный уровень жителей Югры. По словам директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова, методика проведения опроса и его результаты вызывают серьезные вопросы.

«Не совсем понятно, на что опирались авторы исследования и откуда такие выводы. Наоборот, я бы сказал, что в Югре люди более приветливые и культурные, чем во многих других субъектах [РФ]. У нас люди социально защищены и финансово более окрепшие. Я сам работал здесь в различных сферах, включая строительство, и нигде не замечал особой тяги людей к мату», — отметил Латыпов в беседе с «URA.RU».

Как считает Латыпов, дополнительные сомнения вызывает включение в антирейтинг Сургута, где концерты в местной филармонии «собирают полные залы»: «В регионе есть все условия для развития культуры — множество государственных учреждений. В том же Ханты-Мансийске при населении в 100 тысяч человек работает окружная библиотека, несколько театров. В Сургуте помимо филармонии работает музей „Россия — моя история“».

Получить комментарии мэров Сургута и Нижневартовска к моменту публикации не удалось. На звонки корреспондента градоначальники и их представители не ответили. Не взяли трубку и в пресс-службе губернатора ХМАО.

Ранее «URA.RU» сообщало об исследовании, которое проводил Финансовый университет при правительстве РФ. Социологи выясняли, в каких городах люди чаще всего матерятся. В топ-5 антирейтинга помимо двух уральских городов попали Владивосток, Новосибирск и Хабаровск. Выяснить, какую методику использовали социологи при составлении рейтинга, «URA.RU» пока не удалось.