Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

Российский бизнес сильно страдает из-за того, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты, поэтому, если бы власти приняли решение о повышении размера выплат, это бы помогло всем предпринимателям. Об этом заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов, комментируя свое недавнее резонансное заявление.
«Ну, дело в том, что — понимаете — все товары и услуги, которые производятся и предоставляются в стране, они должны быть кем-то куплены. Но, если денег на эту покупку не хватает, дальнейшее наращивание производства бессмысленно просто. Эта аксиома абсолютно понятна. Есть же понятие совокупного спроса… Денег, которые мы в виде заработной платы получаем внутри страны, недостаточно для того, чтобы оплатить все товары и услуги, которые здесь производятся. Поэтому без наращивания фонда заработной платы дальнейшее увеличение производства… невозможно», — сообщил миллиардер «Комсомольской правде». В связи с этим, по словам Агаларова, пенсии и зарплаты в России должны стать выше.
Ранее в интервью Forbes Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты граждан РФ и заявил, что, по его мнению, это тормозит развитие российской экономики, напоминает «
Араз Агаларов является президентом холдинга Crocus Group, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. Его состояние составляет 1,9 миллиарда долларов.