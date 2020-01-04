Украинский президент Зеленский раскрыл свои доходы

Владимир Зеленский задекларировал более 200 тысяч долларов от студии «Квартал 95» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес данные в свою декларацию о доходах за 2019 год. Информация об этом появилась в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно документу, размещенному на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, Зеленский получил в качестве роялти от студии «Квартал 95», создателем которой он является, 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов), еще 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) было получено в качестве компенсации за пользование торговой маркой, пишет «Ридус». Вместе с этим издание указывает, что полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля нынешнего года, так что документ ещё может претерпеть значительные изменения со временем.

В 2018 году доход Зеленского был задекларирован в сумме 9,7 миллиона гривен, в том числе 4,2 миллиона гривен были получены от студии «Квартал 95».

Ранее украинские политики заинтересовались ценой, за которую президент страны Владимир Зеленский продал сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к главе государства с запросом. «Написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать „что почем“», — сообщил Гончаренко в декабре в своем канале в Telegram. Депутата Рады интересует, какие деньги потратил ТНТ на покупку прав на телесериал. Помимо этого, в своем обращении Гончаренко спрашивает, когда начались переговоры и в какой момент состоялась сделка. Как известно, в итоге на ТНТ показали только три серии «Слуги народа», после чего сериал был снят с эфира.