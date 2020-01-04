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30 декабря 2019

Уралец превратил свой «Жигули» в электромобиль Tesla. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Родионов больше недели трудился над превращением машины в новинку TeslaФото: «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Житель Челябинска Александр Родионов превратил свой старенький автомобиль «Жигули» в электромобиль «Кибертрак» от компании Tesla. Умелец признался, что на апгрейд он потратил всего восемь дней и 11 тыс рублей.

Александр рассказал, что тестирование чудо-автомобиля он проводил только по деревенским улицам, опасаясь гнева сотрудников ГИБДД. «Все оборачивались и удивлялись такому авто», — делится впечатлениями от поездки автоумелец.

Он отметил, что по правилам передвигаться на такой машине нельзя, поэтому в ближайшее время собирается вернуть своему «Жигули» первоначальный вид. Кстати, сама машина обклеена пленкой с изображением 500-рублевых купюр и владелец называет ее «лямовоз».

Фото: «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»
Фото: «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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