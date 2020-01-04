Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

По мнению крупных бизнесменов, курс рубля по отношению к доллару в 2020 году будет ослабевать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Влиятельные российские миллиардеры, входящие в список богатейших людей страны по версии журнала Forbes, рассказали о том, каким они видят будущее национальной валюты в 2020 году.

По мнению главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров АФК «Система», в 2020 году «рубль будет ослабевать по отношению к доллару». Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля». «Причем потенциал рубля возможен в обе стороны — мы можем увидеть и 65 рублей за доллар и 60-61», — сообщил Forbes Колесников, являющийся бизнес-партнером челябинского миллиардера Игоря Рыбакова.

При этом, по его мнению, в 2020 году «сильного падения рубля не будет». «Кризисов, которые мы видели в 2008 и в 2014 году, я не ожидаю. Соотношение рубля к доллару будет относительно стабильно», — считает Колесников. А совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин прогнозирует, что «рубль останется в руках ЦБ России, у которого максимальный уровень удаленности от общества», пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».

Ранее своим прогнозом курса рубля на текущий год поделились известные экономисты. Как писало «URA.RU», по их мнению, прошедший 2019 год стал одним из лучших периодов для российского рубля. Экономисты полагают, что в 2020 году на курсе национальной валюты совершенно точно отразятся выборы президента США, а также торговые войны между странами.

Между тем, реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Самое большое увеличение может произойти в Чите, Тольятти, Ярославле, Казани, Химках, Брянске, Уфе, Набережных Челнах, Воронеже и Костроме. В этих городах люди станут получать реальную зарплату (начисленная заработная плата за вычетом инфляции) на 3,5% больше. А вот реальные доходы, где зарплата — лишь часть доходов, населения в 2020 году расти особо не будут.