В Ливии объявили всеобщую мобилизацию, опасаясь вторжения иностранных войск

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране. таким образом он отреагировал на возможную отправку в Ливию турецких военных, которых попросило о помощи правительство нацсогласия страны (ПНС).
«Мы объявляем джихад и мобилизацию», — сказал маршал, его слова приводит РИА «Новости».
Хафтар заявил, что оружие готовы выдавать и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам. Он отметил, что войска будут готовы выступить «против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну». Фельдмаршал обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке возродить османское наследие в Ливии.
В конце декабря Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, пишет RT. Как напоминает «