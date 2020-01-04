03 января 2020

В Ливии объявили всеобщую мобилизацию, опасаясь вторжения иностранных войск

© Служба новостей «URA.RU»
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Халифа Хафтар готов выступить против ТурцииФото: Википедия

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране. таким образом он отреагировал на возможную отправку в Ливию турецких военных, которых попросило о помощи правительство нацсогласия страны (ПНС).

«Мы объявляем джихад и мобилизацию», — сказал маршал, его слова приводит РИА «Новости».

Хафтар заявил, что оружие готовы выдавать и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам. Он отметил, что войска будут готовы выступить «против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну». Фельдмаршал обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке возродить османское наследие в Ливии.

В конце декабря Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, пишет RT. Как напоминает «Царьград», после свержения и убийства Муаммара Каддафи восемь лет назад, в Ливии царит двоевластие. Восточная часть страны находится под контролем избранного народом парламента, а в столице Ливии Триполи действует установленное при активной поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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