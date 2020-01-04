03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020

На Урале нашли педофила. Признания шестилетней девочки. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский дед мороз на площади города. Тюмень, педофилия, ребенок без присмотра, педофил, дети без присмотра
Девочка из Екатеринбурга пожаловалась на педофилаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

СМИ распространяют видеозапись, на которой маленькая девочка из Екатеринбурга рассказывает о сексуальных действиях со стороны любовника матери. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным журналистов, инцидент произошел в доме матери-одиночки и двух ее малолетних дочерей — четырех и шести лет. «Дядя Стасик иногда приходит ко мне. Во второй раз я его не пустила <…> Он заставлял, чтобы я пиво пила и курила. Он меня обнимал, а мне надоело», — рассказала девочка своей соседке.

В Следственном комитете по Свердловской области пообещали «URA.RU» проверить информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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