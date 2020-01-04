Девочка из Екатеринбурга пожаловалась на педофила Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

СМИ распространяют видеозапись, на которой маленькая девочка из Екатеринбурга рассказывает о сексуальных действиях со стороны любовника матери. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным журналистов, инцидент произошел в доме матери-одиночки и двух ее малолетних дочерей — четырех и шести лет. «Дядя Стасик иногда приходит ко мне. Во второй раз я его не пустила <…> Он заставлял, чтобы я пиво пила и курила. Он меня обнимал, а мне надоело», — рассказала девочка своей соседке.

В Следственном комитете по Свердловской области пообещали «URA.RU» проверить информацию.