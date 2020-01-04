В гостинице «Малахит» произошло короткое замыкание
В центре Челябинска в гостинице «Малахит» произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек.
«На момент возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек. В том числе, 71 школьник в возрасте 12-13 лет», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области. Отмечается, что дети прибыли для участия в математической олимпиаде. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке в магазине, который находится на цокольном этаже здания.
На момент публикации новости получить комментарий от представителей МЧС не удалось.
Пожар удалось потушить до прибытия МЧС
Пожар возник из-за короткого замыкания