03 января 2020

Из гостиницы в центре Челябинска эвакуировали больше ста человек. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В гостинице «Малахит» произошло короткое замыканиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Челябинска в гостинице «Малахит» произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек.

«На момент возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек. В том числе, 71 школьник в возрасте 12-13 лет», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области. Отмечается, что дети прибыли для участия в математической олимпиаде. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке в магазине, который находится на цокольном этаже здания.

На момент публикации новости получить комментарий от представителей МЧС не удалось.

Пожар удалось потушить до прибытия МЧС
ФОТО: группа «ВКонтакте» «Типичный Челябинск»
Пожар возник из-за короткого замыкания
ФОТО: группа «ВКонтакте» «Типичный Челябинск»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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