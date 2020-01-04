В Екатеринбурге 8-летнюю девочку покусал енот. Инцидент произошел в контактном зоопарке «Вот енот» в центре уральской столицы.
«Енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели», — цитирует Е1 сестру пострадавшей. Она отметила, что животное вцепилось в ногу ее младшей сестры. По ее мнению, экскурсию проводил новый сотрудник, который не заметил агрессивного состояния животного.
Посещение комнат с взрослыми енотами обошлось в 2 тысячи 300 рублей за четыре человека. Пообщаться с маленькими особями предложили за дополнительную плату — 300 рублей за билет. Пострадавшим вернули деньги, но только за посещение маленьких енотов. По данным издания, администрация зоопарка считает, что остальные услуги были оказаны качественно. Сейчас семья пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.
В Омске в контактном зоопарке енот укусил двухлетнюю девочку за палец. Ее мать уже отсудила у организации 22,5 тысячи рублей в качестве моральной компенсации, а также штраф за нежелание урегулировать конфликт во внесудебном порядке, сообщает телеканал 360.