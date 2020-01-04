В экзамене на права станет больше вопросов

Чтобы пройти теоретический экзамен и получить водительское удостоверение, кандидатам на права придется готовиться по большему количеству вопросов. Сейчас их 800, однако с этого года ГИБДД добавит больше заданий в экзаменационные билеты.
«Кандидату на права нужно, прежде всего, уметь безопасно управлять автомобилем. Это значит, что в теоретический экзамен включат новые вопросы на эту тему», — передает телеканал 360 со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Николая Гилякова. По его словам, это поможет лучше проверить знание дорожных правил среди кандидатов на получение водительских прав.
Процедуру проведения самого экзамена также изменят. В теоретическую часть войдут блоки «Основы безопасности вождения», ПДД, «Законодательство», «Устройство ТС», «Профессиональный блок» и «Психология».
Ранее телеканал RT сообщал, что правительство РФ утвердило новый порядок прохождения практической части экзамена на получение водительских прав. С нынешнего года тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город». Также водителям-ученикам разрешат выезжать на магистрали, напоминает «Царьград».